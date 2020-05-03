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Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»
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Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу рассказал, что его бывший тренер Роберто Манчини унижал его на закате карьеры. Фигу присоединился к «Интеру» летом 2005 года после 5 лет, проведенных в «Реале».В источнике
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Луиш Фигу: «Никто не унижал меня так, как Манчини в „Интере“»

Sports.ru 06:44
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Экс-футболист Фигу признался, что страдал в «Интере» из-за Манчини

RT на русском 05:54
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Фигу: «Манчини унижал меня, я страдал в „Интере“»

Sport.ru 05:01
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