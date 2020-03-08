Чемпион России по фигурному катанию Руслан Жиганшин пропал в Москве
Напомним, 27-летний Руслан Жиганшин с 2014 по 2017 годы выступал в паре с фигуристкой Еленой Ильиных. В 2015 году они заняли первое место на чемпионате России, а также выиграли серебряные медали этапа Гран При Cup of Russia и командного ЧМ-2015.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. 27-летний фигурист якобы вышел из дома вечером в пятницу, 6 марта, и до сих пор не вернулся.