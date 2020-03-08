Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. 27-летний фигурист якобы вышел из дома вечером в пятницу, 6 марта, и до сих пор не вернулся.