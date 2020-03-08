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Чемпион России по фигурному катанию Руслан Жиганшин пропал в Москве
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Напомним, 27-летний Руслан Жиганшин с 2014 по 2017 годы выступал в паре с фигуристкой Еленой Ильиных. В 2015 году они заняли первое место на чемпионате России, а также выиграли серебряные медали этапа Гран При Cup of Russia и командного ЧМ-2015.В источнике
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Фигурист Руслан Жиганшин опроверг сообщения о своем исчезновении в Москве

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мать Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сына в Москве. 27-летний фигурист якобы вышел из дома вечером в пятницу, 6 марта, и до сих пор не вернулся.
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Жиганшин: я никуда не пропадал, телефон всегда был включен

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Sport24.ru 15:06 
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Мать фигуриста Руслана Жиганшина заявила в полицию Москвы о его исчезновении

ТАСС 11:08
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