Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве
Российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в российской столице. Об исчезновении мужчины заявила мать спортсмена. Она сообщила, что 27-летний Жиганшин ушел из дома шестого марта.В источнике
С чего всё начиналось
Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор.