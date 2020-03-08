Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы сообщила его мать. По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор.