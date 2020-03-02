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Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
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23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».В источнике
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С чего всё начиналось
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Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".
ТАСС Спорт вчера в 21:10
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