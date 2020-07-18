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Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
Anews
  • РЕН ТВ0:10
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  • Piter.tv0:45
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  • Москва 240:38
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты. Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.В источнике
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Евгения Медведева
российская фигуристка
Мы будем по тебе скучать, малышка. Соболезнования семье.Газета.Ru07:18
С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС 03:52
Подробнее о событии
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«Это новость, к которой нельзя быть готовым». В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров

Матч ТВ 08:12
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Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александровская скончалась в возрасте 20 лет

RT на русском 07:32
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«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской

Пятый канал 08:23
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