Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты. Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.