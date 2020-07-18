Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты. Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами дома на улице 1905 года.В источнике Мы будем по тебе скучать, малышка. Соболезнования семье.Газета.Ru07:18
С чего всё начиналось
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.