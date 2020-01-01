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Фигуристка Александровская погибла в Москве
Anews
  • РЕН ТВ0:09
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  • Москва 240:38
В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская, выступавшая за Австралию. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело 20-летней фигуристки было обнаружено возле дома на Улице 1905 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 03:52
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Фигуристка Александровская выпала из окна, Месси близок к рекорду Ла Лиги. Главное к утру

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Роднина о гибели Александровской: «Очень обидно. Должны быть рядом близкие, спорт – это не вся жизнь, а только часть жизни»

Sports.ru 04:25
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«Очень обидно!» — Роднина прокомментировала гибель фигуристки Александровской

Пятый канал вчера в 17:37
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