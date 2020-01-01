Фигуристка Александровская погибла в Москве
В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская, выступавшая за Австралию. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело 20-летней фигуристки было обнаружено возле дома на Улице 1905 года.В источнике
С чего всё начиналось
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
Пятый канал вчера в 17:37