Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристке было всего лишь 20 лет. Свою карьеру она начинала как одиночница, но в 2012-м ушла в парное катание, а через четыре года сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало.В источнике
С чего всё начиналось
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.