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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Anews
  • Телеканал 360°1:00
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  • Москва 240:38
Фигуристке было всего лишь 20 лет. Свою карьеру она начинала как одиночница, но в 2012-м ушла в парное катание, а через четыре года сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало.В источнике
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С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС 03:52
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Амина Атаханова: «У Александровской была депрессия после травмы, из-за которой они распались с партнером, и ей пришлось вернуться в Россию»

Sports.ru 09:09
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Sport24.ru 07:17 
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