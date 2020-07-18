Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристке было всего лишь 20 лет. Свою карьеру она начинала как одиночница, но в 2012-м ушла в парное катание, а через четыре года сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством Нины Мозер и Андрея Хекало.