Ирина Роднина политик

Соболезнования! Причину лучше знают родители и тот, кто был рядом с ней. Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю…Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни.

МК-Спорт

08:32