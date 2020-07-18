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В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Anews
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Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание. В 2016 году она сменила спортивное гражданство — приняла предложение от Австралии и стала выступать с Харли Уиндзором под руководством российских тренеров.В источнике
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Ирина Роднина
политик
Соболезнования! Причину лучше знают родители и тот, кто был рядом с ней. Наверное, это не произошло само собой. Наверное, какие-то были причины. Не знаю…Очень обидно! Здесь должны быть рядом близкие, потому что спорт — это не вся жизнь, это только часть жизни.МК-Спорт08:32
С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС 03:52
Подробнее о событии
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«Будем по тебе скучать, малышка»: фигуристка Медведева в шоке от гибели Александровской

Пятый канал 12:16
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ISU выразил соболезнования родным и близким Александровской

Матч ТВ 08:59
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Почетный президент ФФККР — о гибели Александровской: «Наверное, любовь, которая печально закончилась»

Sport24.ru 10:21 
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