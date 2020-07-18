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Фигуристка Александровская погибла в Москве
Esquire
  • РЕН ТВ0:10
  • Пятый канал0:43
  • Телеканал 360°1:00
  • Piter.tv0:45
  • Деловое.ТВ0:58
  • Москва 240:38
В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская, выступавшая за Австралию. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело 20-летней фигуристки было обнаружено возле дома на Улице 1905 года.В источнике
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Татьяна Тарасова
тренер
Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему.МК-Спорт08:32
С чего всё начиналось
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Источник: фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.
ТАСС 03:52
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Подруги фигуристки Александровской о ее смерти: «Были серьезные проблемы с психикой»

Пятый канал 10:23
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ISU выразил соболезнования родным и близким Александровской

Матч ТВ 08:59
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Линч: «Фигуристка Александровская вошла в историю, которая надолго останется в австралийских книгах рекордов»

Sport24.ru 10:18 
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