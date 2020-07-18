Татьяна Тарасова тренер

Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему.

МК-Спорт

08:32