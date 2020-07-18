Фигуристка Александровская погибла в Москве
В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская, выступавшая за Австралию. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Тело 20-летней фигуристки было обнаружено возле дома на Улице 1905 года.В источнике Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу. Жаль, что люди, которые были рядом, не замечали того, что у нее есть какие-то отклонения. Это еще раз говорит, что надо относиться друг к другу очень внимательно. И тогда можно увидеть, что человек не в себе и помочь ему.МК-Спорт08:32
С чего всё начиналось
Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская покончила с собой в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.