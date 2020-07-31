Тутберидзе рассказала о причинах перехода Косторной к Плющенко
Наставник Этери Тутберидзе рассказала о причинах перехода фигуристки Алены Косторной в академию Евгения Плющенко, передает ТАСС.В источнике Да, у Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится.ProstoProSport11:13
С чего всё начиналось
Новость сообщила сама Тутберидзе в своём инстаграме, после чего дала интервью ТАСС, где сообщила в подробностях о том, как её тренерский штаб воспринял эту ситуацию.
Комсомольская правда 16:09