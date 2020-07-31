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Газета.RuГазета.Ru
Тутберидзе рассказала о причинах перехода Косторной к Плющенко
Дни24
  • Моя Москва.онлайн0:55
Наставник Этери Тутберидзе рассказала о причинах перехода фигуристки Алены Косторной в академию Евгения Плющенко, передает ТАСС.В источнике
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Александр Жулин
фигурист
Да, у Этери Георгиевны сейчас период, когда она получает мощный удар. Она должна выстоять, уверен, что она справится.ProstoProSport11:13
С чего всё начиналось
Новость сообщила сама Тутберидзе в своём инстаграме, после чего дала интервью ТАСС, где сообщила в подробностях о том, как её тренерский штаб воспринял эту ситуацию.
Спорт БИЗНЕС Online 14:00
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