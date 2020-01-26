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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
ИноСМИ
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, чего не случалось с 2016 года.В источнике
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