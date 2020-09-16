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Газета.RuГазета.Ru
Медведева провела первую тренировку после возвращения к Тутберидзе
Нева Спорт
  • ТК Звезда0:38
  • Пятый канал0:31
  • Телеканал Санкт-Петербург0:30
  • РЕН ТВ0:32
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приступила к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в среду, 16 августа. Об этом рассказал директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.В источнике
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С чего всё начиналось
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
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