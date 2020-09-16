Медведева провела первую тренировку после возвращения к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приступила к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в среду, 16 августа. Об этом рассказал директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.