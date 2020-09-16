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Газета.RuГазета.Ru
Почему Евгения Медведева вернулась в группу к Этери Тутберидзе
Нева Спорт
  • ТК Звезда0:38
  • Пятый канал0:39
  • РЕН ТВ0:32
  • Дума ТВ1:01
  • Москва 240:38
  • CT news1:08
Да, Тутберидзе была указана в документах тренером Медведевой на этапе Кубка России в Сызрани (18-22 сентября), однако это легко объяснялось тем, что формально фигуристка не прекращала представлять московскую спортивную школу "Самбо-70" даже после переезда в Канаду к Брайану Орсеру.В источнике
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С чего всё начиналось
Российский тренер Этери Тутберидзе в Instagram отреагировала на возвращение в группу фигуристки Евгении Медведевой и получила упрек от пользователей сети.
Lenta.ru 12:09
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Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе

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