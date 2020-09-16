Почему Евгения Медведева вернулась в группу к Этери Тутберидзе

Да, Тутберидзе была указана в документах тренером Медведевой на этапе Кубка России в Сызрани (18-22 сентября), однако это легко объяснялось тем, что формально фигуристка не прекращала представлять московскую спортивную школу "Самбо-70" даже после переезда в Канаду к Брайану Орсеру.