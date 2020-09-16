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Канделаки прокомментировала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
НИА Самара
  • ТК Звезда0:38
  • Пятый канал0:31
  • РЕН ТВ0:32
20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года. После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.В источнике
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С чего всё начиналось
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
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