Роднина отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.В источнике Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех, если это свершится, могу пожелать только удачи.Нева Спорт06:34
С чего всё начиналось
Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.