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Роднина отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
Sport24.ru
  • ТК Звезда0:38
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  • Дума ТВ1:01
  • CT news1:08
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.В источнике
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Инна Гончаренко
тренер
Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех, если это свершится, могу пожелать только удачи.Нева Спорт06:34
С чего всё начиналось
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
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Хореограф группы Тутберидзе: Женю всегда любил и уважал как родную дочь

Советский спорт 06:28
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

РИА Новости 04:19
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«Добро пожаловать назад в семью». Хореограф команды Тутберидзе — о возвращении Медведевой

Sport.ru 07:29
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