Инна Гончаренко тренер

Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех, если это свершится, могу пожелать только удачи.

Нева Спорт

06:34