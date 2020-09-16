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Возвращение Медведевой к Тутберидзе подтвердили
НИА Самара
  • ТК Звезда0:38
  • Пятый канал0:14
  • РЕН ТВ0:32
  • Дума ТВ1:01
  • CT news1:08
Заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Аксенов заметил, что нет смысла отрицать переход спортсменки.В источнике
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Ирина Роднина
политик
Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки.Sports.ru04:57
С чего всё начиналось
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Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
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