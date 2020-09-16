Возвращение Медведевой к Тутберидзе подтвердили
Заместитель начальника отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс». Аксенов заметил, что нет смысла отрицать переход спортсменки.В источнике Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки.Sports.ru04:57
С чего всё начиналось
Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.