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Медведева провела с Тутберидзе первую тренировку после возвращения
НИА Самара
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Российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на слова директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева сообщает ТАСС.В источнике
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Евгения Медведева
российская фигуристка
Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат.РЕН ТВ08:42
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