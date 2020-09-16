Медведева провела с Тутберидзе первую тренировку после возвращения
Российская фигуристка Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе. Об этом в среду, 16 сентября, со ссылкой на слова директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева сообщает ТАСС.В источнике Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат.РЕН ТВ08:42