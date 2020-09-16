Медведева возвращается в группу Тутберидзе
Российская фигуристка, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева возвращается в группу к Этери Тутберидзе, которую она покинула в 2018 году. 16 сентября агентство "Р-Спорт" опубликовало сенсационную новость для мира фигурного катания.В источнике
С чего всё начиналось
Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.