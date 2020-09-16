НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Медведева возвращается в группу Тутберидзе
НИА Самара
  • НИА Самара
  • Sport24.ru
  • РБК спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Российская газета
  • Спорт день за днем
  • Газета Кемерова
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Телепрограмма
  • Матч ТВ
  • Инфо24
  • АБН
  • НТВ
  • Росбалт
  • Моя Москва.онлайн
  • TVCenter.RU
  • URA.Ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Gazeta.SPb
  • RT на русском
  • Гол.ру
  • Спорт БИЗНЕС Online
Российская фигуристка, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева возвращается в группу к Этери Тутберидзе, которую она покинула в 2018 году. 16 сентября агентство "Р-Спорт" опубликовало сенсационную новость для мира фигурного катания.В источнике
276
С чего всё начиналось
alt

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости 04:19
Подробнее о событии
alt

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

РИА Новости 04:19
alt

В «Хрустальном» подтверждают. Медведева вернулась к Тутберидзе

Sport.ru 05:30
alt

Леонова: Возвращение к Тутберидзе даст Медведевой толчок в ее карьере

МК-Спорт 05:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости