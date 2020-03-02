Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1» в понедельник, 2 марта. По словам 23-летней спортсменки, она продолжит выступать, но уже не на профессиональной арене.В источнике
С чего всё начиналось
Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".