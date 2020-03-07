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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат
  • Вести.Ru0:23
  • Известия0:21
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой. Тройку по итогам произвольной программы замкнула американка Алиса Лью.В источнике
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Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову

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РИА Новости вчера в 14:59
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Камила Валиева – новая чемпионка мира среди юниоров. Она взяла все лучшее от других учениц Тутберидзе

Sports.ru вчера в 15:39
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