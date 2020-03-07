Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой. Тройку по итогам произвольной программы замкнула американка Алиса Лью.