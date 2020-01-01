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АиФ ДагестанАиФ Дагестан
Филиал футбольной академии «Динамо» будет открыт в Дагестане
Минэкономразвития Республики Дагестан
  • Минэкономразвития Республики Дагестан
Правительство Дагестана и московский клуб «Динамо» подписали соглашение об открытии в республике филиала одноименной футбольной академии. Республиканский бюджет будет софинансировать этот проект – выделит 30 млн рублей.В источнике
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С чего всё начиналось
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Подписано Соглашение об открытии в Дагестане филиала АНО «Футбольная академия „Динамо“ имени Л.И. Яшина»

Дагестан со своей стороны обеспечивает софинансирование: уже до конца марта будут внесены изменения в подпрограмму «Развитие футбола в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан» о выделении субсидий в объеме 30 млн рублей на содержание Филиала Академии «Динамо» в республике.
Официальный сайт Главы Республики Дагестан 06:39
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В Дагестане откроют филиал футбольной академии «Динамо»

РГВК Дагестан 09:14
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Подписано Соглашение об открытии в Дагестане филиала АНО «Футбольная академия „Динамо“ имени Л.И. Яшина»

Лезги газет 07:56
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30 млн рублей будет выделено на содержание филиала «Динамо» в Дагестане

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