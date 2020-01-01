Дагестан со своей стороны обеспечивает софинансирование: уже до конца марта будут внесены изменения в подпрограмму «Развитие футбола в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан» о выделении субсидий в объеме 30 млн рублей на содержание Филиала Академии «Динамо» в республике.