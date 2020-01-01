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Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Sports.ru
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.В источнике
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