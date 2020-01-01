НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГол Киммиха принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red BullВяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную ШвейцарииВидео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»RT на русскомФилимонов назвал лучшего вратаря России после АкинфееваSports.ru3Sports.ruRT на русскомФутбол РоссииБывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Филимонов назвал лучшего вратаря России после АкинфееваCT news 14:38Филимонов: Максименко пока меня не впечатляетФутбол России 14:06Филимонов: Максименко пока меня не впечатляетЧемпионат 13:31рекламаГлавноеГол Киммиха принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red BullВяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную ШвейцарииВидео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотровАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Новости