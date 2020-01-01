НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Sportbox.RUФилипп перенес операцию на запястьеФутбол России7Футбол РоссииСпорт-ЭкспрессМатч ТВLiveSport.ruSports.ruPravda.RuSoccernews.ruНападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп перенес операцию в одной из немецких клиник. Футболиста беспокоило запястье правой руки, нерв на ней спортсмен защемил еще зимой.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Максимилиан Филипп успешно прооперированSport.ru 06:44«СЭ»: форвард «Динамо» Филипп перенес операцию на запястьеБомбардир.ру 06:18Филипп был прооперирован в ГерманииФутбол России 05:47рекламаГлавноеКомиссия атлетов МОК отреагировала на результаты расследования WADA«Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контрактЛучший бомбардир «Барыса» Найт перешел в «Авангард»Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»Новости