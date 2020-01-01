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Филипп перенес операцию на запястье
Футбол России
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Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп перенес операцию в одной из немецких клиник. Футболиста беспокоило запястье правой руки, нерв на ней спортсмен защемил еще зимой.В источнике
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Максимилиан Филипп успешно прооперирован

Sport.ru 06:44
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«СЭ»: форвард «Динамо» Филипп перенес операцию на запястье

Бомбардир.ру 06:18
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Филипп был прооперирован в Германии

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