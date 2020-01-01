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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Филиппо Индзаги объяснил, почему злится на Роналду и Месси
PROСПОРТ Казахстан
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Известный в прошлом нападающий Филиппо Индзаги объяснил, почему злится на главных футбольных звёзд современности – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Ф. Индзаги: немного зол на Роналду и Месси. Из-за них кажется, что я и Рауль мало забивали

Чемпионат 10:13
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Филиппо Индзаги: «Мы с Раулем, как будто, мало забивали»

Sportliga.com 09:33
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Филиппо Индзаги рассказал, чем его раздражают Роналду и Месси

Soccernews.ru 08:55
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