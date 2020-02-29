НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии АИндзаги: «„Ювентус“ умеет справляться с давлением»Роналду сравнил итальянское дерби с Эль-КласикоПрогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица«Милан» вслед за «Валенсией» отменил пресс-конференциюГлавное«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииТедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате ГерманииБольшунов не тратил время на питье воды ради результатаДрачёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у ЛогиноваSoccer.ruФинал Кубка Италии перенесен из-за коронавирусаМатч ТВ127Мой Брянск0:49Финал Кубка Италии перенесен с 13 на 20 мая. Такое решение было принято после того, как несколько матчей 26-го тура Серии А были перенесены на 13 мая из-за распространения коронавируса.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Федерация футбола Франции порекомендовала футболистам воздержаться от рукопожатийSport24.ru 10:47 Серия А перенесла матчи из-за коронавируса, «Ювентус» сыграет с «Интером» в маеSport.ru 08:31Финал Кубка Италии перенесен из-за коронавирусаSoccer.ru 09:31 рекламаЕщё по теме«Лацио» победил «Болонью» и вышел в лидеры Серии АИндзаги: «„Ювентус“ умеет справляться с давлением»Роналду сравнил итальянское дерби с Эль-КласикоПрогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица«Милан» вслед за «Валенсией» отменил пресс-конференциюГлавное«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата РоссииТедеско признался, что «Спартаку» немного повезло в матче с «Динамо»«Бавария» забила 6 мячей «Хоффенхайму» в чемпионате ГерманииБольшунов не тратил время на питье воды ради результатаДрачёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у ЛогиноваНовости