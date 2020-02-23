Андрей Тихонов Футболист

В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять?