Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд
В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа.В источнике В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять?
РИА Новости 23 февраля в 13:44