Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд
В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа.В источнике Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.
РИА Новости 23 февраля в 13:44