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Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд
Футбол России
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:53
В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа.В источнике
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Андрей Воронин
Украинский футболист
Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.
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Матчи Кубка Легенд в следующем году будут судить иностранцы. Все из-за скандала в финале

Sport24.ru вчера в 09:30 
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