Андрей Воронин Украинский футболист

Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.