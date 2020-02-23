Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд

В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа.