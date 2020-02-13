Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было определено место проведения финала Кубка России. Главный матч турнира во второй раз в истории примет Екатеринбург, сообщает ТАСС. Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.