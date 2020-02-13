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Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге
Bookmaker-ratings.ru
  • Piter.tv0:46
Финал Кубка России по футболу в 2020 году пройдет в Екатеринбурге.В источнике
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Подробнее о событии
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Александр Дюков — о формате Кубка, расширении РПЛ, Головине, Кокорине и Тарасове

Спорт-Экспресс 13:30
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Финал Кубка России пройдёт в Екатеринбурге

Sport.ru 07:14
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Финал Кубка России по футболу — 2020 пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург Онлайн 06:09
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