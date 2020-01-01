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Финал Кубка Украины будет сыгран во Львове
Metaratings
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Тернополь примет решающий матч турнира в 2021 году. По информации Sport Arena, Львов примет финал Кубка Украины в этом году. Скорее всего, матч состоится на Арене Львов.В источнике
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Финал Кубка Украины 2020 года в Тернополе не состоится

Metaratings 13:11
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