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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
ЗакC.Ру
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Стамбул, в котором планировалось проведение финала главного из европейских кубков в этом году, примет матч только в 2021. Кроме того, были перенесены на год даты приема финальных матчей в Мюнхене (2023) и Лондоне (2024).В источнике
Александр Беглов
российский политик
Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Рувчера в 13:16
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