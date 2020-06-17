Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Стамбул, в котором планировалось проведение финала главного из европейских кубков в этом году, примет матч только в 2021. Кроме того, были перенесены на год даты приема финальных матчей в Мюнхене (2023) и Лондоне (2024).