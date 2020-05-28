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Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
RT на русском
  • Piter.tv0:21
Согласно последней информации, Лига чемпионов может быть доиграна в формате "финал четырех". Сам финал при этом может проводиться в Германии, а Стамбул останется без права проведения главного матча. Ситуацию прокомментировал Александер Чеферин, занимающий должность президента УЕФА.В источнике
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С чего всё начиналось
Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, сообщает Sky Sport Italia.
Вести.Ru 07:10
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New York Times: финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула

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«Мы рассматриваем все варианты». УЕФА — о месте проведения и формате Лиги чемпионов

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