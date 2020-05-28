Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Согласно последней информации, Лига чемпионов может быть доиграна в формате "финал четырех". Сам финал при этом может проводиться в Германии, а Стамбул останется без права проведения главного матча. Ситуацию прокомментировал Александер Чеферин, занимающий должность президента УЕФА.В источнике
С чего всё начиналось
Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, сообщает Sky Sport Italia.