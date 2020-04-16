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Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-Петербург
Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа
Чемпионат
  • Телеканал Санкт-Петербург1:25
Как сообщает издание, матчи четвертьфинала ЛЧ могут провести 28 и 29 июля, а остальные игры пройдут в августе. Кроме того, финал Лиги Европы планируют перенести на 26 августа.В источнике
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Финал Лиги чемпионов может состояться 29 августа

Sport.ru 15:45
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Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа

Чемпионат 14:15
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The Telegraph: финал Лиги чемпионов пройдет 29 августа

Спорт-Экспресс 12:35
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