Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа

Как сообщает издание, матчи четвертьфинала ЛЧ могут провести 28 и 29 июля, а остальные игры пройдут в августе. Кроме того, финал Лиги Европы планируют перенести на 26 августа.