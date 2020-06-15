НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСтало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионовФинал Лиги Европы пройдет 21 августа в КельнеКогда и где пройдут матчи Лиги чемпионов и Евро-2020: на этой неделе УЕФА вынесет решающий вердиктЭта неделя должна стать исторической для европейского футбола. Через 5 дней будет поставлена точка в спорах о текущих и будущих еврокубках, Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022ГлавноеТутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииКузяевым интересуются три европейских клубаТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойМойка78Финал Лиги чемпионов пройдёт в Петербурге в 2022 годуПетербургский дневник122Телеканал Санкт-Петербург0:54Северная столица сможет принять финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было изначально запланировано. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.В источнике Комментировать2Подробнее о событии СМИ опубликовали расписание оставшихся раундов Лиги чемпионовSport24.ru 13:47 Почему финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет не в Санкт-Петербурге?Спорт-Экспресс 13:45СМИ: Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-ПетербургеSport.ru 12:13рекламаЕщё по темеСтало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионовФинал Лиги Европы пройдет 21 августа в КельнеКогда и где пройдут матчи Лиги чемпионов и Евро-2020: на этой неделе УЕФА вынесет решающий вердиктЭта неделя должна стать исторической для европейского футбола. Через 5 дней будет поставлена точка в спорах о текущих и будущих еврокубках, Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022ГлавноеТутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РоссииВ «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй командыОвечкин сравнил жизнь в США и РоссииКузяевым интересуются три европейских клубаТони Фергюсон вызвал Макгрегора на бойНовости