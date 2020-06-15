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Финал Лиги чемпионов пройдёт в Петербурге в 2022 году
Петербургский дневник
  • Телеканал Санкт-Петербург0:54
Северная столица сможет принять финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было изначально запланировано. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.В источнике
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СМИ опубликовали расписание оставшихся раундов Лиги чемпионов

Sport24.ru 13:47 
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Почему финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет не в Санкт-Петербурге?

Спорт-Экспресс 13:45
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СМИ: Финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге

Sport.ru 12:13
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