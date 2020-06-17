Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год
В этом году финальный матч должен был пройти в Стамбуле, но его перенесли на 2021 год. Таким образом, Петербург примет финал турнира в 2022 году, Мюнхен - в 2023, а Лондон - в 2024 году.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
Администрация города Санкт-Петербурга 12:49