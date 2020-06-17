Финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

В этом году финальный матч должен был пройти в Стамбуле, но его перенесли на 2021 год. Таким образом, Петербург примет финал турнира в 2022 году, Мюнхен - в 2023, а Лондон - в 2024 году.