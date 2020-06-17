Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на один год. Об этом стало известно на пресс-конференции исполкома УЕФА в Ньоне.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Рувчера в 13:16
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
Администрация города Санкт-Петербурга вчера в 12:49