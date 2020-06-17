Александр Беглов российский политик

Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.

Фонтанка.Ру

вчера в 13:16