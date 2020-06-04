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Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России
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Наша страна может принять финал и полуфиналы текущего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов. Это возможно, если УЕФА примет решение об изменении формата турнира.В источнике
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Подробнее о событии
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Bild: Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20

Российская газета 02:35
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Россия, Германия и Португалия претендуют на проведение доигровки ЛЧ (Bild)

Sports.ru вчера в 21:40
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Россия претендует на проведение мини-турнира Лиги чемпионов

Soccer.ru вчера в 18:29 
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