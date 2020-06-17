Финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа
Финал состоится в Лиссабоне 23 августа. Напомним, что Лига чемпионов в феврале была прервана на стадии 1/8 финала. «Атлетико», ПСЖ, «Аталанта» и «РБ Лейпциг» вышли в ¼ финала, выиграв свои двухраундовые противостояния.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Рувчера в 13:16
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.