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Финал Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 23 августа
Soccer.ru
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Финал состоится в Лиссабоне 23 августа. Напомним, что Лига чемпионов в феврале была прервана на стадии 1/8 финала. «Атлетико», ПСЖ, «Аталанта» и «РБ Лейпциг» вышли в ¼ финала, выиграв свои двухраундовые противостояния.В источнике
Александр Беглов
российский политик
Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Рувчера в 13:16
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«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
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