«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет с 12 по 23 августа
«Финал восьми» Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа, сообщает L’Équipe. По информации источника, жеребьевка запланирована на 10 июля. В рамках «Финала восьми» команды проведут по одному матчу на каждой стадии плей-офф.В источнике
С чего всё начиналось
«Финал-2019/20 должен был состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, на котором теперь вместо этого пройдет выставка-2020/21», — говорится на сайте УЕФА.
Администрация города Санкт-Петербурга вчера в 12:49