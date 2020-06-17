«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет с 12 по 23 августа

«Финал восьми» Лиги чемпионов-2019/20 будет доигран в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа, сообщает L’Équipe. По информации источника, жеребьевка запланирована на 10 июля. В рамках «Финала восьми» команды проведут по одному матчу на каждой стадии плей-офф.