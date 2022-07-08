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Финальный матч за Суперкубок изменит режим работы станции метро «Зенит»

В петербургском метрополитене предупредили об изменении графика работы станции метро "Зенит" в субботу, 9 июля.
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9 июля на «Газпром Арене» пройдет футбольный матч между командами «Зенит» и «Спартак» за Суперкубок России.
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Пассажиров попросили заранее планировать маршрут поездок.
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«Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России.
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В день матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге не будет работать станция метро «Зенит»
Чемпионат04:06
Режим работы станции метро «Зенит» изменят из-за Суперкубка
78.ru03:20
Станцию метро «Зенит» закроют на несколько часов перед матчем за Суперкубок
DP.RU03:17
Станцию метро «Зенит» закроют на время матча за Суперкубок России
Gazeta.SPb03:03
Станцию «Зенит» закроют вечером 9 июля на время матча за Суперкубок России
Невские Новости03:02
В день дерби сине-бело-голубых со «Спартаком» станцию метро «Зенит» закроют перед матчем
Фонтанка.Ру03:02
Матч за Суперкубок России изменит режим работы станции метро «Зенит»
Петербургский дневник02:55

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