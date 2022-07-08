ЗакC.РуФинальный матч за Суперкубок изменит режим работы станции метро «Зенит»В петербургском метрополитене предупредили об изменении графика работы станции метро "Зенит" в субботу, 9 июля.ЗакC.Ру9 июля на «Газпром Арене» пройдет футбольный матч между командами «Зенит» и «Спартак» за Суперкубок России.Телеканал Санкт-ПетербургПассажиров попросили заранее планировать маршрут поездок.Город+«Спартак» выступит на правах обладателя Кубка России.ЧемпионатЧитать далееСвернутьDP.RUЧемпионатNeva.TodayМР7.руГород+Невские НовостиЗакC.РуПетербург2Петербургские новостиPiter.tvGazeta.SPbТелеканал Санкт-ПетербургПетербургский форматREGNUMLegalbetКП - Санкт-ПетербургПетербургский дневникМосковский Комсомолец ПитерFlashNordПодробнее о событииВ день матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге не будет работать станция метро «Зенит»Чемпионат04:06Режим работы станции метро «Зенит» изменят из-за Суперкубка78.ru03:20Станцию метро «Зенит» закроют на несколько часов перед матчем за СуперкубокDP.RU03:17Станцию метро «Зенит» закроют на время матча за Суперкубок РоссииGazeta.SPb03:03Станцию «Зенит» закроют вечером 9 июля на время матча за Суперкубок РоссииНевские Новости03:02В день дерби сине-бело-голубых со «Спартаком» станцию метро «Зенит» закроют перед матчемФонтанка.Ру03:02Матч за Суперкубок России изменит режим работы станции метро «Зенит»Петербургский дневник02:55Показать ещёОценить3