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Финансирование «Рубина» и «Нефтехимика» сократится на 70%
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Компания «ТАИФ», которая владеет такими клубами, как «Рубин» и «Нефтехимик» (хоккейная команда), уменьшит выплаты командам на 70%. Как сообщает Metaratings, объем финансирования у «Рубина» сократиться до 600 миллионов рублей.В источнике
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С чего всё начиналось
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ТАИФ сократит финансирование «Рубина» на 70 процентов с сезона-2020/21

По информации «Бизнес Online», ТАИФ запланировал выделить «Рубину» на сезон-2020/21 средства – около 2 млрд рублей. Соответственно, в случае падения на 70%, от них останется всего 600 млн. Этого с трудом хватит на борьбу за выживание в РПЛ.
Metaratings вчера в 16:03
Подробнее о событии
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«ТАИФ» на 70% сократит финансирование ФК «Рубин» и ХК «Нефтехимик»

Sport24.ru 02:35 
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«ТАИФ» сократит бюджет ХК «Нефтехимик» на 70 процентов

Татар-информ 03:06
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Бюджет «Нефтехимика» может быть урезан на 70%

Bookmaker-ratings.ru 01:26
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