По информации «Бизнес Online», ТАИФ запланировал выделить «Рубину» на сезон-2020/21 средства – около 2 млрд рублей. Соответственно, в случае падения на 70%, от них останется всего 600 млн. Этого с трудом хватит на борьбу за выживание в РПЛ.