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Финт Неймара стал моментом дня в Лиге Чемпионов
NEWS.am Sport
  • NEWS.am Sport
  • FootballHD
Автором лучшего момента дня признали форварда парижан Неймара, а точнее его эффектный финт в центре поля.В источнике
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Финт Неймара стал моментом дня в Лиге Чемпионов

Soccernews.ru 05:16
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Финт Неймара: момент дня в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс вчера в 21:00
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