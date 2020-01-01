«Фиорентина» не претендует на Алексея Миранчука

Руководство "Фиорентины" не собирается приобретать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. Сообщается, что итальянский клуб не претендует на игроков из России или других стран Восточной Европы. Напомним, ранее агент хавбека ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве».