НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
«Фиорентина» не претендует на Алексея Миранчука
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:26
Руководство "Фиорентины" не собирается приобретать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. Сообщается, что итальянский клуб не претендует на игроков из России или других стран Восточной Европы. Напомним, ранее агент хавбека ответил на вопрос о будущем игрока в «Локомотиве».В источнике
5
С чего всё начиналось
Как сообщает источник Betting Insider, близкий к российскому клубу, «Фиорентина» уже контактировала со скаутом «Локомотива» Андреем Лосюком, находившимся в Италии, по поводу перехода игрока.
Sports.ru 06:23
Подробнее о событии
alt

СМИ: «Аталанта» и «Рома» проявляют интерес к Алексею Миранчуку

Sport.ru 13:00
alt

«СЭ»: Алексеем Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

Бомбардир.ру 10:57
alt

Помимо «Фиорентины» Миранчуком интересуются «Аталанта» и «Рома»

Спорт-Экспресс 10:39
реклама
Главное
Новости