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Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в «Барселону»
Metaratings
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Испанский физиотерапевт московского футбольного клуба ЦСКА Давид Диас Куэль перешел на работу в испанскую "Барселону", сообщается на сайте армейцев.В источнике
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