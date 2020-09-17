НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМосковское «Динамо» впервые за пять лет сыграет в Лиге ЕвропыВ «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери ТутберидзеНападающий «Эвертона» может перебраться из АПЛ в «Зенит»«Ахмат» разгромил «Знамя» в матче Кубка России по футболуРоссийская газетаФизиотерапевт ЦСКА перешел на работу в «Барселону»Metaratings3MetaratingsОбщественная служба новостейМатч ТВФизиотерапевт ЦСКА Давид Диас Куэль из Испании покинул российский клуб и перешел на работу в "Барселону". Об уходе специалиста сообщается на официальном сайте армейского клуба.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Физиотерапевт ЦСКА продолжит работу в «Барселоне»Футбол России 11:03Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в «Барселону»РИА Новости 11:03Физиотерапевт ЦСКА Диас продолжит карьеру в системе «Барселоны»Sports.ru 10:59рекламаГлавноеМосковское «Динамо» впервые за пять лет сыграет в Лиге ЕвропыВ «Сочи» сообщили об отмене матча КХЛ с «Локомотивом»Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери ТутберидзеНападающий «Эвертона» может перебраться из АПЛ в «Зенит»«Ахмат» разгромил «Знамя» в матче Кубка России по футболуНовости