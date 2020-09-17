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Российская газетаРоссийская газета
Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в «Барселону»
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Физиотерапевт ЦСКА Давид Диас Куэль из Испании покинул российский клуб и перешел на работу в "Барселону". Об уходе специалиста сообщается на официальном сайте армейского клуба.В источнике
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Физиотерапевт ЦСКА продолжит работу в «Барселоне»

Футбол России 11:03
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Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в «Барселону»

РИА Новости 11:03
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Физиотерапевт ЦСКА Диас продолжит карьеру в системе «Барселоны»

Sports.ru 10:59
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