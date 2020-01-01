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«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
Sports.ru
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В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес («Фламенго») и Южноамериканского Кубка («Индепендьенте дель Валье»). «Фламенго» завоевал этот трофей впервые в истории.В источнике
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Бывший полузащитник ЦСКА выиграл Суперкубок Южной Америки

ProstoProSport 22:37
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«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки

Чемпионат 22:26
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«Фламенго» стал победителем Суперкубка Южной Америки, обыграв «Индепендьенте дель Валье»

ТАСС Спорт 22:06
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