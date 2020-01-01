«Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки

В матче за Суперкубок Южной Америки играют победитель Кубка Либертадорес («Фламенго») и Южноамериканского Кубка («Индепендьенте дель Валье»). «Фламенго» завоевал этот трофей впервые в истории.