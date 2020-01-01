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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Флик: «Даже хорошо, что пропустили первыми»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Germania.one
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после гостевой победы над «Байером» со счётом 4:2 в тридцатом туре Бундеслиги.В источнике
Подробнее о событии
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Ханс-Дитер Флик: мы хотим стать чемпионами

Футбол России 15:17
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Ханс-Дитер Флик — о победе над «Байером»: «Хорошо, что сначала мы пропустили»

Sportbox.RU 14:39
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Ханс-Дитер Флик — о победе над «Байером»: «Хорошо, что сначала мы пропустили»

Матч ТВ 14:39
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